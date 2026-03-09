Sortie nature Photographier le printemps Rue du Moulin Brussey

Sortie nature Photographier le printemps

Rue du Moulin Maison de la Nature Brussey Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 15:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Les sorties nature, en famille, avec le CPIE de Brussey ! Venez prendre une dose de nature en partageant un moment de cohésion, complicité, confiance et connaissance. Thématique photographier le printemps. À partir de 5 ans. nombre de places limitées. Pique-nique tiré du sac. Apporter son appareil photo. .

Rue du Moulin Maison de la Nature Brussey 70150 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 75 49 contact@cpie-brussey.com

