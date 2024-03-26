Informations pratiques

Rogny

Sortie nature Plantes comestibles du bocage

Rogny Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Le bocage regorge de trésors insoupçonnés qui ne demandent qu’à être cueillis et dégustés. Rejoignez-nous pour une balade à la découverte des plantes comestibles de nos chemins.

La sortie se terminera par une dégustation de recette(s) originale(s).

Le bocage regorge de trésors insoupçonnés qui ne demandent qu’à être cueillis et dégustés. Rejoignez-nous pour une balade à la découverte des plantes comestibles de nos chemins.

La sortie se terminera par une dégustation de recette(s) originale(s). .

Rogny 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 02 71 contact@pays-thierache.fr

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English :

The bocage abounds in unsuspected treasures just waiting to be picked and tasted. Join us for a walk to discover the edible plants of our paths.

The outing will end with a tasting of original recipes.

L’événement Sortie nature Plantes comestibles du bocage Rogny a été mis à jour le 2024-03-26 par Agence Aisne Tourisme