Sortie nature Plantes comestibles Le Parc de l’Estuaire Saint-Georges-de-Didonne vendredi 7 août 2026.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2026-08-07 10:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
2026-08-07 2026-08-28
En se promenant, nous passons fréquemment devant des plantes comestibles mais nous ignorons le plus souvent cette richesse culinaire à portée de mains.
Le Parc de l’Estuaire 47 avenue Paul Roullet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 77 77 leparcdelestuaire@charente-maritime.fr
English :
When we go for a walk, we often come across edible plants, but more often than not we ignore this culinary wealth at our fingertips.
