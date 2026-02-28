Sortie nature Plantes formidables au fil de la Marsoupe Saint-Mihiel

Sortie nature Plantes formidables au fil de la Marsoupe

Aux beaux jours, les abords de la Marsoupe se couvre d’une belle végétation.

Lieu de RDV précisé aux inscrits.

Inscription à contact@meusenature.fr ou au 03 29 76 13 14.

SORTIE à PRIX LIBRETout public

Places des moines Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr

English :

In fine weather, the area around La Marsoupe is covered with beautiful vegetation.

Meeting point to be confirmed.

Registration at contact@meusenature.fr or 03 29 76 13 14.

OUTING AT FREE PRICE

