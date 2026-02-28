Sortie nature Plantes formidables au fil de la Marsoupe Saint-Mihiel
Sortie nature Plantes formidables au fil de la Marsoupe Saint-Mihiel dimanche 19 avril 2026.
Sortie nature Plantes formidables au fil de la Marsoupe
Places des moines Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Aux beaux jours, les abords de la Marsoupe se couvre d’une belle végétation.
Lieu de RDV précisé aux inscrits.
Inscription à contact@meusenature.fr ou au 03 29 76 13 14.
SORTIE à PRIX LIBRETout public
Places des moines Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr
English :
In fine weather, the area around La Marsoupe is covered with beautiful vegetation.
Meeting point to be confirmed.
Registration at contact@meusenature.fr or 03 29 76 13 14.
OUTING AT FREE PRICE
