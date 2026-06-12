Sortie nature plantes sauvages et comestibles Place du Bourg Brélidy

Brélidy

Sortie nature plantes sauvages et comestibles

Place du Bourg Parking salle des fêtes Brélidy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une sortie est organisée pour découvrir les plantes sauvages comestibles dans les environs de Brélidy. Réservation avant le 28 juillet. .

Place du Bourg Parking salle des fêtes Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 10 22 98

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English :

L’événement Sortie nature plantes sauvages et comestibles Brélidy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol