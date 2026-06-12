Sortie nature plantes sauvages et comestibles Place du Bourg Brélidy
Sortie nature plantes sauvages et comestibles Place du Bourg Brélidy jeudi 30 juillet 2026.
Brélidy
Sortie nature plantes sauvages et comestibles
Place du Bourg Parking salle des fêtes Brélidy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une sortie est organisée pour découvrir les plantes sauvages comestibles dans les environs de Brélidy. Réservation avant le 28 juillet. .
Place du Bourg Parking salle des fêtes Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 10 22 98
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English :
L’événement Sortie nature plantes sauvages et comestibles Brélidy a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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