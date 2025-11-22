Sortie nature, point d’obs à la ferme de Dixmérie Route de Chasnais Triaize

Sortie nature, point d’obs à la ferme de Dixmérie

Route de Chasnais Dixmerie Triaize Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Découverte de la ferme de Dixmerie, ses vaches et ses oiseaux

Nous irons à la découverte de cette ferme pas comme les autres, membre du réseau Paysan de nature et observerons les oiseaux présents. Sorties de 45 minutes toutes les heures.

Prévoir des bottes. .

Route de Chasnais Dixmerie Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Discover the Dixmerie farm, its cows and birds

German :

Entdeckung des Bauernhofs von Dixmerie, seiner Kühe und Vögel

Italiano :

Scoprite la fattoria Dixmerie, le sue mucche e i suoi uccelli

Espanol :

Descubra la granja Dixmerie, sus vacas y sus aves

