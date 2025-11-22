Sortie nature, point d’obs à la ferme de Dixmérie Route de Chasnais Triaize
Sortie nature, point d’obs à la ferme de Dixmérie
Route de Chasnais Dixmerie Triaize Vendée
Début : 2025-11-22 14:30:00
fin : 2025-11-22 17:00:00
2025-11-22
Découverte de la ferme de Dixmerie, ses vaches et ses oiseaux
Nous irons à la découverte de cette ferme pas comme les autres, membre du réseau Paysan de nature et observerons les oiseaux présents. Sorties de 45 minutes toutes les heures.
Prévoir des bottes. .
Route de Chasnais Dixmerie Triaize 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Discover the Dixmerie farm, its cows and birds
German :
Entdeckung des Bauernhofs von Dixmerie, seiner Kühe und Vögel
Italiano :
Scoprite la fattoria Dixmerie, le sue mucche e i suoi uccelli
Espanol :
Descubra la granja Dixmerie, sus vacas y sus aves
