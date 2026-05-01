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Sortie nature Pointe du Chay la nature toute une histoire Chem. de la Platere Angoulins

Sortie nature Pointe du Chay la nature toute une histoire Chem. de la Platere Angoulins mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Chem. de la Platere

Adresse : Association ECOLE de la mer

Ville : 17690 Angoulins

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Angoulins

Sortie nature Pointe du Chay la nature toute une histoire

Chem. de la Platere Association ECOLE de la mer Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Pour la Fête de la Nature, l’E.C.O.L.E de la mer vous invite à (re)découvrir le littoral. Entre observations du milieu, du paysage et des vestiges de notre histoire, vivez une balade naturaliste conviviale et interactive.
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Chem. de la Platere Association ECOLE de la mer Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30  animation@ecoledelamer.com

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English :

For the Fête de la Nature, E.C.O.L.E de la mer invites you to (re)discover the coastline. Observe the environment, the landscape and the vestiges of our history on a friendly, interactive nature walk.

L’événement Sortie nature Pointe du Chay la nature toute une histoire Angoulins a été mis à jour le 2026-05-12 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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