Sortie Nature Potager et biodiversité Rue des Deux Moulins Cussac-sur-Loire

Sortie Nature Potager et biodiversité

Rue des Deux Moulins RDV au parking de l’aire de jeux, de pétanque, et du verger conservatoire Cussac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Rencontre avec un maraîcher et naturaliste qui vous fera découvrir la biodiversité ordinaire de son jardin.

.

Rue des Deux Moulins RDV au parking de l’aire de jeux, de pétanque, et du verger conservatoire Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet a market gardener and naturalist who will introduce you to the ordinary biodiversity of his garden.

L’événement Sortie Nature Potager et biodiversité Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay