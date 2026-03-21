Sortie Nature Potager et biodiversité Rue des Deux Moulins Cussac-sur-Loire
Sortie Nature Potager et biodiversité Rue des Deux Moulins Cussac-sur-Loire mercredi 15 juillet 2026.
Sortie Nature Potager et biodiversité
Rue des Deux Moulins RDV au parking de l’aire de jeux, de pétanque, et du verger conservatoire Cussac-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Rencontre avec un maraîcher et naturaliste qui vous fera découvrir la biodiversité ordinaire de son jardin.
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Rue des Deux Moulins RDV au parking de l’aire de jeux, de pétanque, et du verger conservatoire Cussac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
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English :
Meet a market gardener and naturalist who will introduce you to the ordinary biodiversity of his garden.
L’événement Sortie Nature Potager et biodiversité Cussac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay