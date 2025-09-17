Sortie nature pour les enfants Les Fourgs

Organisée par le Relais Petite Enfance.

Création de cabane, chasse au trésor, déambulation pour observer la nature.

Pas de poussette, tenue pour se salir et adaptée à la météo.

Jusqu’à 10/12 ans max. .

Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 94 49

