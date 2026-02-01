Sortie nature Premiers pas en paléontologie Carmeroc Tréfumel
Sortie nature Premiers pas en paléontologie
Carmeroc 47 rue de le Quiou Tréfumel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
2026-02-19
Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 millions d’années, et partez à la recherche de fossiles !
Lieu de départ donné au moment de la réservation.
Réservation obligatoire.
Toute participation à une sortie nature permet de visiter gratuitement l’espace découverte. .
Carmeroc 47 rue de le Quiou Tréfumel 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 93 42
