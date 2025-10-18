Sortie nature, Promenons-nous dans les bois Sainte-Gemme-la-Plaine

A l’automne, la forêt abonde de châtaignes et autres fruits dont les gourmands sont friands ! Mais faut-il bien savoir les reconnaitre et les identifier. Accompagnés d’un guide naturaliste, arpentez les chemins forestiers pour découvrir ce que la nature nous offre généreusement à l’automne.

Gratuit

Tout public

Durée 2h

Réservation indispensable

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo .

Forêt de Sainte Gemme Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 sortiesnature@vendee.fr

English :

In autumn, the forest abounds with chestnuts and other gourmet fruits! But you need to know how to recognize and identify them. Accompanied by a naturalist guide, stroll along forest paths to discover what nature generously offers us in autumn.

German :

Im Herbst sind die Wälder voll von Kastanien und anderen Früchten, die von Feinschmeckern gerne gegessen werden Aber man muss sie auch erkennen und bestimmen können. In Begleitung eines Naturführers können Sie auf den Waldwegen entdecken, was die Natur im Herbst zu bieten hat.

Italiano :

In autunno, il bosco abbonda di castagne e altri frutti che piacciono ai buongustai! Ma bisogna saperli riconoscere e identificare. Accompagnati da una guida naturalistica, passeggiate lungo i sentieri del bosco per scoprire cosa offre la natura in autunno.

Espanol :

En otoño, el bosque abunda en castañas y otros frutos que encantan a los gourmets Pero hay que saber reconocerlos e identificarlos. Acompañado por un guía naturalista, pasee por los senderos del bosque para descubrir lo que la naturaleza le ofrece en otoño.

