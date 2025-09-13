SORTIE NATURE | P’TIT DEJ’ ORNITHO La Marche
SORTIE NATURE | P’TIT DEJ’ ORNITHO
La Marche Nièvre
Gratuit
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13 11:00:00
2025-09-13
Venez découvrir les oiseaux des bords de Loire avec la LPO-BFC dans un endroit bucolique à La Marche
Apprenez à les reconnaître tout en dégustant votre petit déjeuner (offert)
La Marche 58400
Chemin de halage
RDV précisé à l’inscription
Sortie de 9h à 11h
GRATUIT SUR INSCRIPTION
Infos et inscriptions à environnement@lesbertranges.fr
ou 06 77 47 25 42. .
+33 6 77 47 25 42 environnement@lesbertranges.fr
