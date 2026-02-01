Sortie nature Quand les Roches Noires se racontent Villerville

Sortie nature Quand les Roches Noires se racontent

Plonger dans une mer tropicale, découvrir des espèces disparues mais aussi celles d’aujourd’hui, voici le programme de cette sortie hivernale sur la plage de Villerville. À bien les observer, les falaises des Roches Noires nous racontent l’histoire de la Normandie sur plusieurs millions d’années.

A bien les observer, les falaises des Roches Noires Pointe du Heurt nous racontent l’histoire de la Normandie sur plusieurs millions d’années. Sur l’estran, fossiles et espèces actuelles se côtoient et permettent de comparer la biodiversité d’hier et celle d’aujourd’hui. Quoi de mieux qu’un corail fossilisé pour attester de la succession des changements climatiques au fil des temps géologiques et nous rappeler que la célérité du phénomène actuel est loin d’être naturelle ? Plonger dans une mer tropicale, découvrir des espèces disparues mais aussi celles d’aujourd’hui, voici le programme de cette sortie hivernale sur la plage de Villerville.

Dès 7 ans.

Prévoir des bottes et des vêtements chauds. .

RDV Place du Lavoir Villerville 14113 Calvados Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Sortie nature Quand les Roches Noires se racontent

Diving into a tropical sea, discovering extinct species as well as those of today that’s the program for this winter outing on Villerville beach. If you look closely, the cliffs of the Roches Noires tell the story of Normandy over millions of years.

