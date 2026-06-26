Informations pratiques

Géronce

Sortie nature Qui sont les pollinisateurs des Jardins d’Anahita ?

Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Au travers des jardins de plantes sauvages, aromatiques et médicinales nous irons à la rencontre des pollinisateurs dont le travail est capital. Un point particulier sera fait sur les papillons de jour présent.

Inscription obligatoire.

Lieu de RDV donné à l’inscription

Prévoir chaussures et vêtements adéquats au terrain, casquette, crème solaire .

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 36 77 80 k.lefalher@cen-na.org

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English : Sortie nature Qui sont les pollinisateurs des Jardins d’Anahita ?

L’événement Sortie nature Qui sont les pollinisateurs des Jardins d’Anahita ? Géronce a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn