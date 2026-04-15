Sortie nature Raconte moi le Pays du Verdon Parking des charbonnières Baudinard-sur-Verdon
Sortie nature Raconte moi le Pays du Verdon Parking des charbonnières Baudinard-sur-Verdon samedi 23 mai 2026.
Baudinard-sur-Verdon
Sortie nature Raconte moi le Pays du Verdon
Parking des charbonnières D71 Baudinard-sur-Verdon Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Partez à la découverte du site de l’Éouvière en compagnie de Geneviève, guide de pays, animatrice du patrimoine rural. A l’issue de la sortie causerie champêtre autour d’un goûter partagé
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Parking des charbonnières D71 Baudinard-sur-Verdon 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 19 01 regusse.tourisme@cclgv.fr
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English : Nature Outing: Tell Me About the Verdon Region
Explore the Éouvière site with Geneviève, a local guide and rural heritage educator. After the tour, enjoy a casual chat over a shared snack.
L’événement Sortie nature Raconte moi le Pays du Verdon Baudinard-sur-Verdon a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Intercommunal Lacs et Gorges du Verdon