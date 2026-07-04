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Sortie nature. Rallye des fourmis Le Temple

samedi 26 septembre 2026 · Le Temple

Sortie nature. Rallye des fourmis Le Temple

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Mairie
Ville
33680 Le Temple
Département
Gironde
Tarif
4 4 Tarif réduit

Le Temple

Sortie nature. Rallye des fourmis

Mairie Le Temple Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Après la période hivernale, une jeune fourmi se réveille.
Mais à son réveil, Lily est seule et sans mémoire. Menez l’enquête pour aider Lily à retrouver son identité et ses amis.

Grâce à un rallye plongez dans l’univers des fourmis…   .

Mairie Le Temple 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77 

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English : Sortie nature. Rallye des fourmis

L’événement Sortie nature. Rallye des fourmis Le Temple a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Médoc Plein Sud

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