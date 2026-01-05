Sortie nature Rando dans les milieux humides à Arinthod Arinthod
Sortie nature Rando dans les milieux humides à Arinthod
RDV au parking de la salle polyvalente d’Arinthod Arinthod Jura
Gratuit
Début : 2026-02-28 09:15:00
fin : 2026-02-28 12:30:00
2026-02-28
Vous souhaitez connaître le fonctionnement des milieux humides et des ruisseaux de la petite montagne du Jura ? Participez à cette randonnée guidée d’environ 6 km, coanimée par une technicienne Rivière du Parc et une Chargée de mission Natura 2000 Petite montagne du Jura à Terre d’Émeraude Communauté.
Lieu les Marais de Brenet.
Durée 3h
Age minimum 8 ans
Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche
Chiens autorisés tenus en laisse .
+33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr
