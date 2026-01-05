Sortie nature Rando dans les milieux humides à Onoz

Parking du Belvédère des Bourlaches Onoz Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:15:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Vous souhaitez connaître le fonctionnement des milieux humides et des ruisseaux de la petite montagne du Jura ? Participez à cette randonnée guidée d’environ 6 km, coanimée par une technicienne Rivière du Parc et une Chargée de mission Natura 2000 Petite montagne du Jura à Terre d’Émeraude Communauté.

Durée 3h

Age minimum 8 ans

Matériel nécessaire Prévoir des vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche

Chiens autorisés tenus en laisse. .

Parking du Belvédère des Bourlaches Onoz 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Rando dans les milieux humides à Onoz

L’événement Sortie nature Rando dans les milieux humides à Onoz Onoz a été mis à jour le 2026-01-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)