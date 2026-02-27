sortie nature Rando-tulipes de Villebramar Villebramar

sortie nature Rando-tulipes de Villebramar

Lieu-dit Videau Villebramar Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Randonnée botanique le matin, repas tiré du sac à la Ferme de Videau et visite du verger de pruniers d’ente à Tulipe d’Agen l’après-midi.

Inscription conseillée 07 66 58 52 79

Prévoyez chaussures/bottes et vêtements adaptés à la météo.

Lieu-dit Videau Villebramar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 58 52 79 f.hervouet@cen-na.org

English : sortie nature Rando-tulipes de Villebramar

Botanical walk in the morning, packed lunch at Ferme de Videau and visit to the Tulipe d’Agen plum orchard in the afternoon.

Registration recommended: 07 66 58 52 79

Please bring shoes/boots and weather-appropriate clothing.

