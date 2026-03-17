Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins

72 Rue Robert Ancel Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Le temps d’une randonnée, laissez-vous surprendre par les richesses naturelles du domaine du Colmoulins et par son histoire inattendue.

A partir de 14 ans.

Équipements nécessaires chaussures de randonnée

Rendez-vous en face de l’école, 72 rue Robert Ancel à Harfleur

Animée par CARDERE

Réservation seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/ .

72 Rue Robert Ancel Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr

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English : Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins

L’événement Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins Harfleur a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie