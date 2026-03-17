Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins Harfleur
Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins Harfleur mercredi 15 avril 2026.
Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins
72 Rue Robert Ancel Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Le temps d’une randonnée, laissez-vous surprendre par les richesses naturelles du domaine du Colmoulins et par son histoire inattendue.
A partir de 14 ans.
Équipements nécessaires chaussures de randonnée
Rendez-vous en face de l’école, 72 rue Robert Ancel à Harfleur
Animée par CARDERE
Réservation seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/ .
72 Rue Robert Ancel Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
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English : Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins
L’événement Sortie nature Randonnée au domaine du Colmoulins Harfleur a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie