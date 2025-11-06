Sortie nature Randonnée sportive Sainte-Adresse
Sortie nature Randonnée sportive Sainte-Adresse samedi 10 janvier 2026.
Sortie nature Randonnée sportive
100-102 Rue du Carrousel Sainte-Adresse Seine-Maritime
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 16:30:00
2026-01-10
Découverte d’un Espace Naturel Sensible baigné par les embruns et un riche patrimoine historique. Entre nature, observations et pause détente, cette balade sera appréciée des petits et grands.
Rendez-vous au parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel à Sainte-Adresse.
Animée par la Cěpée.
Réservation sur seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturels/ .
100-102 Rue du Carrousel Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 81 68 70 enslittoral@seinemaritime.fr
