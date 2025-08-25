Sortie nature Rapace-moi si tu peux ! Le bousquet Argences en Aubrac

Sortie nature Rapace-moi si tu peux ! Le bousquet Argences en Aubrac lundi 25 août 2025.

Sortie nature Rapace-moi si tu peux !

Le bousquet Belvédère du barrage EDF de Sarrans Argences en Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-25

fin : 2025-08-25

Date(s) :

2025-08-25

Venez explorer le fascinant voyage des oiseaux de proie au barrage de Sarrans. Découvrez les secrets de leur migration, apprenez à reconnaître les différents rapaces et profitez de ce spectacle naturel hors du commun.

10h à 13h

Rendez-vous au belvédère du barrage EDF de Sarrans

Inscription obligatoire perrine.lagarde@parc-naturel

Prévoir une tenue adaptée à la météo et une bouteille d’eau. Prenez vos jumelles si vous en avez .

Le bousquet Belvédère du barrage EDF de Sarrans Argences en Aubrac 12420 Aveyron Occitanie perrine.lagarde@parc-naturel-aubrac.fr

English :

Come and explore the fascinating journey of birds of prey at the Sarrans dam. Discover the secrets of their migration, learn to recognize the different birds of prey and enjoy this extraordinary natural spectacle.

German :

Erkunden Sie die faszinierende Reise der Greifvögel am Sarrans-Staudamm. Entdecken Sie die Geheimnisse ihrer Wanderung, lernen Sie, die verschiedenen Raubvögel zu erkennen und genießen Sie dieses außergewöhnliche Naturschauspiel.

Italiano :

Venite a scoprire l’affascinante viaggio dei rapaci alla diga di Sarrans. Scoprite i segreti della loro migrazione, imparate a riconoscere i diversi rapaci e godetevi questo straordinario spettacolo naturale.

Espanol :

Venga a explorar el fascinante viaje de las aves rapaces en el embalse de Sarrans. Descubre los secretos de su migración, aprende a reconocer las diferentes rapaces y disfruta de este extraordinario espectáculo natural.

L’événement Sortie nature Rapace-moi si tu peux ! Argences en Aubrac a été mis à jour le 2025-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)