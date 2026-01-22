Sortie nature Rapaces et animaux nocturnes Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Sortie nature Rapaces et animaux nocturnes

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 20:00:00

fin : 2026-04-16 22:00:00

Date(s) :

2026-04-16

A la nuit tombée, certains animaux s’activent ! Mettons en lumière nos voisins qui vivent dans l’obscurité. Ouvrez grand vos oreilles pour tenter d’entendre les rapaces nocturnes. Le long du chemin, nous pourrons également lever le voile sur les autres sons de la nuit.

Sortie nature proposée par Mayenne Nature Environnement.

A partir de 8 ans.

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptées à la marche

Inscriptions par téléphone. .

Musée de Préhistoire 650 chemin de la Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature Rapaces et animaux nocturnes Thorigné-en-Charnie a été mis à jour le 2026-01-22 par CDT53