Sortie nature Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Sortie nature

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16

2026-04-16

Sortie nature animaux, plantes et cailloux.

Par les chemins autour de Rémalard, partons à la découverte des plantes, animaux, mais aussi des roches et matériaux qui se présenteront sur notre route…

Pratique rendez-vous à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

