Sortie nature Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
Sortie nature Bellou sur Huisne Rémalard en Perche jeudi 16 avril 2026.
Sortie nature
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Sortie nature animaux, plantes et cailloux.
Par les chemins autour de Rémalard, partons à la découverte des plantes, animaux, mais aussi des roches et matériaux qui se présenteront sur notre route…
Pratique rendez-vous à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature
L’événement Sortie nature Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-02-23 par OT CdC Coeur du Perche