Sortie Nature – Révélez la nature : photographie au téléphone Plage de Chef de Baie (RDV devant le poste de secours) La Rochelle
samedi 26 septembre 2026 · Plage de Chef de Baie (RDV devant le poste de secours) · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Sortie Nature – Révélez la nature : photographie au téléphone
Plage de Chef de Baie (RDV devant le poste de secours) Impasse Samuel de Champlain La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Vous avez un smartphone et l’envie de capturer les nombreuses merveilles que la nature nous donne à voir ? Venez explorer et jouer avec la lumière, la composition et les angles pour des photos nature qui vous surprendront.
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Plage de Chef de Baie (RDV devant le poste de secours) Impasse Samuel de Champlain La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com
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English :
Do you have a smartphone and want to capture the many wonders that nature has to offer? Come explore and experiment with light, composition, and angles to take nature photos that will surprise you.
L’événement Sortie Nature – Révélez la nature : photographie au téléphone La Rochelle a été mis à jour le 2026-09-04 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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