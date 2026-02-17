Sortie nature Ecocentre Pierre et Terre Riscle

Sortie nature

Ecocentre Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-03-04 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Sortie nature à la découverte des oiseaux des jardins mésanges, rouge-gorge, bergeronnettes…

Avec Marc, partez à la découverte des oiseaux de nos jardins ! Observation, écoute et petits jeux vous permettront d’apprendre à les connaître et les reconnaître !

Venez aussi découvrir les petites actions à portée de vos mains et les bons conseils pour les accueillir au pas de votre porte, les aider et les préserver tout au long de l’année.

Sur inscription.

+33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

Nature outing to discover garden birds: chickadees, robins, wagtails?

Join Marc on a discovery tour of our garden birds! Observing, listening and playing games will help you get to know and recognize them!

Come and discover the little things you can do for them, and the best advice for welcoming them to your doorstep, helping and preserving them throughout the year.

Registration required.

