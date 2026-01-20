SORTIE NATURE ROSELIÈRE ET SANSOUÏRE À SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

Saint-Nazaire-de-Pézan Hérault

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Sortie nature Roselière et Sansouïre

Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription départ à 9 h 30

L’Office du tourisme de Lunel Agglo et le Symbo (syndicat mixte du bassin de l’Or) vous proposent une balade dans les marais de Saint-Nazaire-de-Pézan. Cette sortie encadrée par un technicien vous permettra de découvrir les habitats et paysages typiques de la Petite Camargue et d’échanger sur la gestion et la protection de ce territoire. Lors de cette balade, à travers les roseaux, vous pourrez observer différentes espèces d’oiseaux des zones humides méditerranéennes.

Équipement conseillé chaussures fermées, casquette, anti-moustique, jumelles.

Tout public (à partir de 7 ans) Gratuit Dans la limite des places disponibles Durée 2 h

+ d’infos et réservation Office de tourisme 04 67 71 01 37 www.ot-paysdelunel.fr .

Saint-Nazaire-de-Pézan 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 71 01 37

