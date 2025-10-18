Sortie Nature Saint-Anne Jungholtz

Sortie Nature Saint-Anne Jungholtz samedi 18 octobre 2025.

Sortie Nature Saint-Anne

rue de Thierenbach Jungholtz Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 14:20:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

2025-10-18

Randonnée automnale Nature et Patrimoine

Petite randonnée de 7 km sur chemin large, à la découverte des arbres, avec lectures, entre histoire, croyances et poésie au cœur de la forêt reculée de Soultz

Départ également possible à Guebwiller, rendez-vous au parking des Espaces Verts, en face du cimetière .

rue de Thierenbach Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 6 77 01 83 98 vander265@gmail.com

