SORTIE NATURE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Sur les traces et indices laissés par les animaux

Animée par Bretagne Vivante et proposé par la commune de Saint Mars du Désert dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Sur inscription auprès de la Mairie de Saint Mars du Désert .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire urbanisme@saintmarsdudesert.fr

English :

On the tracks and clues left by animals

German :

Auf den Spuren und Hinweisen, die von Tieren hinterlassen wurden

Italiano :

Sulle tracce e gli indizi lasciati dagli animali

Espanol :

Sobre las huellas y pistas que dejan los animales

