Sortie nature Saison de l’Amour chez les Anoures… Amiens

Amiens Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 11:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Au réveil du printemps, venez rencontrer les amphibiens de la Réserve naturelle ! Vous découvrirez également le lien avec les autres espèces présentes dans cet écrin de nature.

Information pratique

• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/saison-de-lamour-chez-les-anoures/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96  reservation@cen-hautsdefrance.org

English :

As spring awakens, come and meet the amphibians of the Nature Reserve! You’ll also discover how they relate to the other species found in this natural setting.

Practical information

? Bring walking shoes
? Dogs not allowed

Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/saison-de-lamour-chez-les-anoures/

