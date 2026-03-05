Sortie nature Saison de l’Amour chez les Anoures… Amiens
Sortie nature Saison de l’Amour chez les Anoures… Amiens samedi 18 avril 2026.
Sortie nature Saison de l’Amour chez les Anoures…
Amiens Somme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 11:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Au réveil du printemps, venez rencontrer les amphibiens de la Réserve naturelle ! Vous découvrirez également le lien avec les autres espèces présentes dans cet écrin de nature.
Information pratique
• Prévoir des chaussures de marche
• Chiens non autorisés
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sur https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/saison-de-lamour-chez-les-anoures/
Amiens 80440 Somme Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 reservation@cen-hautsdefrance.org
English :
As spring awakens, come and meet the amphibians of the Nature Reserve! You’ll also discover how they relate to the other species found in this natural setting.
Practical information
? Bring walking shoes
? Dogs not allowed
Register with the Conservatoire d?espaces naturels des Hauts-de-France at https://www.cen-hautsdefrance.org/animation/saison-de-lamour-chez-les-anoures/
