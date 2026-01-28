Sortie nature Sauvages de ma rue La halle aux poissons Le Havre

Sortie nature Sauvages de ma rue

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

La sortie Sauvages de ma rue vous invite à la découverte des plantes spontanées qui poussent au coin des trottoirs. Accompagné par notre botaniste, vous apprendrez à reconnaître ces “mauvaises herbes” pleines de surprises. Un moment pour changer de regard sur la nature en ville.

Réservation obligatoire jusqu’au jour précédant la visite

– sur lehavre.fr/que-faire-au-havre

– par téléphone au 02 32 74 04 33 du lundi au vendredi

– par mail via jardinssuspendus@lehavre.fr .

La halle aux poissons 28 Rue du Général Faidherbe Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33

