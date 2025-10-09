Sortie Nature Sciences participatives plantes du littoral Angoulins

Parking de la Pointe du Chay Chemin de la Platere Angoulins Charente-Maritime

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09

À l’occasion de la Fête de la Science, L’E.C.O.L.E de la mer vous invite à découvrir la flore du littoral d’Angoulins et à contribuer à l’inventaire de biodiversité de cet Espace Naturel Sensible.

Parking de la Pointe du Chay Chemin de la Platere Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 50 30 30 animation@ecoledelamer.com

English : Nature outing Sciences participatives plantes du littoral

For the Fête de la Science, L’E.C.O.L.E de la mer invites you to discover the flora of the Angoulins coastline and contribute to the biodiversity inventory of this Sensitive Natural Area.

German : Ausflug in die Natur Sciences participatives plantes du littoral

Anlässlich des Wissenschaftsfestes lädt Sie L’E.C.O.L.E de la mer ein, die Flora der Küste von Angoulins zu entdecken und zur Bestandsaufnahme der Biodiversität dieses sensiblen Naturraums beizutragen.

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Scienza, l’E.C.O.L.E de la mer vi invita a scoprire la flora del litorale di Angoulins e a contribuire all’inventario della biodiversità di questo delicato spazio naturale.

Espanol : Salida a la naturaleza Sciences participatives plantes du littoral

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, la E.C.O.L.E de la mer le invita a descubrir la flora del litoral de Angoulins y a contribuir al inventario de la biodiversidad de este espacio natural sensible.

