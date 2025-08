Sortie Nature Secret de Forêt Place de la Fête 1 Avenue Lt Colonel Chavane La Vôge-les-Bains

Sortie Nature Secret de Forêt

Place de la Fête 1 Avenue Lt Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Gratuit

Dimanche 2025-09-14 14:00:00

2025-09-14 17:00:00

2025-09-14

Dans le cadre du Festival « Ô les Bains! » Animation proposée par l’Eaudici (Odcvl Les Voivres),

Partez en famille à la découverte des mystères de la forêt avec une animation sensorielle et immersive. Gratuit. Renseignement au 03 29 36 38 43.Tout public

Place de la Fête 1 Avenue Lt Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 79 60

English :

As part of the « Ô les Bains! festival: Animation by « l’Eaudici » (Odcvl Les Voivres),

Discover the mysteries of the forest with the whole family, with a sensory and immersive animation. Free admission. Information: 03 29 36 38 43.

German :

Im Rahmen des Festivals « Ô les Bains! » Von « l’Eaudici » (Odcvl Les Voivres) angebotene Animation,

Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Geheimnisse des Waldes mit einer sensorischen und immersiven Animation. Die Teilnahme ist kostenlos. Informationen unter 03 29 36 38 43.

Italiano :

Nell’ambito del festival « Ô les Bains! festival: un evento organizzato da « l’Eaudici » (Odcvl Les Voivres),

Tutta la famiglia è invitata a scoprire i misteri della foresta con un’animazione sensoriale e immersiva. Ingresso gratuito. Informazioni al numero 03 29 36 38 43.

Espanol :

¡En el marco del Festival « Ô les Bains! festival: Un evento organizado por « l’Eaudici » (Odcvl Les Voivres),

Lleve a toda la familia a descubrir los misterios del bosque con una animación sensorial e inmersiva. Entrada gratuita. Información en el 03 29 36 38 43.

L’événement Sortie Nature Secret de Forêt La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-31 par OT EPINAL ET SA REGION