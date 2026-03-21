Sortie Nature Secrets d’un jardin de nature Rue de Langlade Le Puy-en-Velay
Sortie Nature Secrets d’un jardin de nature Rue de Langlade Le Puy-en-Velay samedi 13 juin 2026.
Sortie Nature Secrets d’un jardin de nature
Rue de Langlade Jardin de Taulhac Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le temps d’une balade fleurie, venez découvrir les secrets sauvages d’un jardin de nature.
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Rue de Langlade Jardin de Taulhac Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41
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English :
Come and discover the wild secrets of a nature garden during a flowery stroll.
L’événement Sortie Nature Secrets d’un jardin de nature Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay