Sortie nature sensations nocturnes Hilbesheim

Sortie nature sensations nocturnes

rue de Goerlingen Stade de football Hilbesheim Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 22:30:00

Plongez dans l’obscurité de la forêt d’Hilbesheim afin de découvrir les espèces nocturnes qui y vivent et profitez du ballet des étoiles filantes autour d’une boisson chaude. Prévoir une tenue adaptée à la marche et à la météo. Vous pouvez rapporter une couverture pour l’observation des étoiles et une lampe frontale, si vous en possédez déjà.Tout public

rue de Goerlingen Stade de football Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

English :

Plunge into the darkness of the Hilbesheim forest to discover the nocturnal species that live there, and enjoy the ballet of shooting stars over a hot drink. Please bring appropriate clothing for the walk and the weather. You can bring a blanket for stargazing and a headlamp if you already have one.

German :

Tauchen Sie in die Dunkelheit des Hilbesheimer Waldes ein, um die dort lebenden nachtaktiven Tierarten zu entdecken, und genießen Sie bei einem heißen Getränk das Ballett der Sternschnuppen. Bitte tragen Sie Kleidung, die der Wanderung und dem Wetter angepasst ist. Sie können eine Decke zum Beobachten der Sterne und eine Stirnlampe mitbringen, falls Sie bereits eine besitzen.

Italiano :

Immergetevi nell’oscurità della foresta di Hilbesheim per scoprire le specie notturne che la abitano e godetevi il balletto delle stelle cadenti davanti a una bevanda calda. Vestitevi in modo adeguato alla passeggiata e alle condizioni atmosferiche. Potete portare con voi una coperta per osservare le stelle e una lampada frontale, se ne avete già una.

Espanol :

Sumérjase en la oscuridad del bosque de Hilbesheim para descubrir las especies nocturnas que lo habitan y disfrute del ballet de estrellas fugaces mientras toma una bebida caliente. Vístase adecuadamente para el paseo y el tiempo que haga. Puedes traer una manta para observar las estrellas y una linterna frontal si ya tienes una.

