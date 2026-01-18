Sortie nature sentinelles de l’estran Plozévet
jeudi 19 février 2026.
Sortie nature sentinelles de l’estran
Lieu-dit Porzambréval Plozévet Finistère
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Participez à un programme de suivi du littoral BIOLIT . Dans les rochers, apprenez à reconnaître les algues et les coquillages puis partagez vos données avec les scientifiques !
Sur réservation au 06 73 86 64 71 ou animateur.enviro@cchpb.com. .
Lieu-dit Porzambréval Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71
