Sortie nature Soirée Chauve-souris Aubeterre-sur-Dronne

Sortie nature Soirée Chauve-souris Aubeterre-sur-Dronne mercredi 16 juillet 2025 20:45:00.

Sortie nature Soirée Chauve-souris

Le bourg Aubeterre-sur-Dronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 20:45:00

fin : 2025-07-16 22:30:00

Date(s) :

2025-07-16

Soirée Chauves-souris avec le libraire-naturaliste d’Aubeterre-sur-Dronne. Balade nocturne dès 7 ans pour découvrir ces fascinants mammifères volants, suivie d’une ouverture nocturne de la librairie.

.

Le bourg Aubeterre-sur-Dronne 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 83 18 82 contact@aubeterrelibrairie.com

English : Sortie nature Soirée Chauve-souris

Bats evening with the bookshop-naturalist from Aubeterre-sur-Dronne. A nocturnal walk for children aged 7 and over to discover these fascinating flying mammals, followed by a nocturnal opening of the bookshop.

German : Sortie nature Soirée Chauve-souris

Fledermausabend mit dem Buchhändler und Naturalisten von Aubeterre-sur-Dronne. Nächtlicher Spaziergang ab 7 Jahren, um diese faszinierenden fliegenden Säugetiere zu entdecken, gefolgt von einer nächtlichen Öffnung des Buchladens.

Italiano : Sortie nature Soirée Chauve-souris

Serata sui pipistrelli con la libreria-naturalista di Aubeterre-sur-Dronne. Una passeggiata notturna per bambini dai 7 anni in su alla scoperta di questi affascinanti mammiferi volanti, seguita da un’apertura notturna della libreria.

Espanol : Sortie nature Soirée Chauve-souris

Noche de murciélagos con el naturalista-librero de Aubeterre-sur-Dronne. Paseo nocturno para niños a partir de 7 años para descubrir estos fascinantes mamíferos voladores, seguido de una apertura nocturna de la librería.

L’événement Sortie nature Soirée Chauve-souris Aubeterre-sur-Dronne a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de tourisme du Sud Charente