Sortie Nature Soirée loutre à La Crèche Rue du Champ de Foire La Crèche

Rue du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche Deux-Sèvres
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Soirée projection de film et échanges autour de la présence de la loutre sur la Sèvre et ses affluents et des moyens de la préserver. Animation réalisée dans le cadre du projet Nature et Transitions de la Ville de La Crèche. .
Rue du Champ de Foire Cinéma Henri Clouzot La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 38 42 45 emilien.brabant@dsne.org
