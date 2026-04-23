Salaunes

Sortie nature. Sortie découverte milieu naturel à Salaunes.

Parking de la l’église Salaunes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sortie nature. Balade découverte Forêt, lagune et crastes

Au départ du parking, rencontre avec les participants, présentation du partenariat et de l’objet de la visite. En covoiturage, nous rejoignons les sites de la Cabane Rouge et du Carrefour des 20m et de Bédillon. La balade (1,5 à 3 km) débute par une immersion dans un paysage typique forêt, lagune et crastes se succèdent, révélant leurs secrets à travers une découverte commentée. En chemin, passage devant le site du projet de forêt pédagogique, pour évoquer les enjeux de sensibilisation à l’environnement. Une sortie nature entre observation, échanges et exploration. .

Parking de la l’église Salaunes 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 64 31 07 77

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English : Sortie nature. Sortie découverte milieu naturel à Salaunes.

L’événement Sortie nature. Sortie découverte milieu naturel à Salaunes. Salaunes a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Médoc Plein Sud