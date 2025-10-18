Sortie nature | Sortie sensorielle Creil

Sortie nature | Sortie sensorielle Creil samedi 18 octobre 2025.

Sortie nature | Sortie sensorielle

Creil Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

Date(s) :

2025-10-18

[Report de la sortie du 24 septembre]

Le CPIE des pays de l’Oise vous propose, en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise, une sortie autour de vos sens sur la commune de Creil.

Aventuriers, partez à la découverte de la nature comme vous ne l’avez jamais ressentie.

Grâce à vos outils les plus précieux, ceux que vous emmenez partout vos sens, vous vous attarderez sur les odeurs, les sons et vos yeux perceront les mystères de la nature. Prenez votre temps, touchez, profitez, ce moment partagé vous réserve des surprises…

Rendez-vous de 10h à 12h à Creil (le lieu exact du point de rdv vous sera communiqué après inscription)

Gratuit, nombre de participants limité. Réservation obligatoire au 03 44 31 32 64

Prévoyez une tenue adaptée aux conditions météo et à la marche.

Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

[September 24 release postponed]

The CPIE des pays de l’Oise, in partnership with the Agglomération Creil Sud Oise, is organizing an outing around your senses in Creil.

Adventurers, discover nature as you’ve never experienced it before.

Using your most precious tools, the ones you take everywhere with you: your senses, you’ll linger on smells and sounds, and your eyes will unlock nature’s mysteries. Take your time, touch, enjoy this shared moment is full of surprises…

Meeting point: 10 a.m. to 12 p.m. in Creil (the exact meeting point will be communicated to you after registration)

Free, limited number of participants. Reservations required on 03 44 31 32 64

Dress appropriately for the weather and the walk.

German :

[Verschiebung der Veröffentlichung am 24. September]

Das CPIE des pays de l’Oise bietet Ihnen in Partnerschaft mit der Agglomeration Creil Sud Oise einen Ausflug rund um Ihre Sinne in der Gemeinde Creil an.

Entdecken Sie als Abenteurer die Natur, wie Sie sie noch nie zuvor empfunden haben.

Mithilfe Ihrer wertvollsten Werkzeuge, die Sie überallhin mitnehmen: Ihren Sinnen, werden Sie bei Gerüchen und Geräuschen verweilen und Ihre Augen werden die Geheimnisse der Natur lüften. Nehmen Sie sich Zeit, berühren Sie, genießen Sie, dieser gemeinsame Moment hält Überraschungen für Sie bereit…

Treffpunkt: von 10 bis 12 Uhr in Creil (der genaue Ort des Treffpunkts wird Ihnen nach der Anmeldung mitgeteilt)

Kostenlos, begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung erforderlich unter 03 44 31 32 64

Bitte bringen Sie dem Wetter und der Wanderung angepasste Kleidung mit.

Italiano :

[Rinviato dal 24 settembre]

Il CPIE dei Paesi dell’Oise, in collaborazione con l’Agglomération Creil Sud Oise, organizza una gita alla scoperta dei sensi a Creil.

Avventurieri, partite alla scoperta della natura come non l’avete mai vissuta prima.

Utilizzando i vostri strumenti più preziosi, quelli che portate con voi ovunque: i sensi, vi soffermerete sugli odori e sui suoni e i vostri occhi sveleranno i misteri della natura. Prendete il vostro tempo, toccate, godete: questo momento condiviso ha in serbo molte sorprese…

Punto d’incontro: dalle 10 alle 12 a Creil (il punto d’incontro esatto vi sarà comunicato dopo l’iscrizione)

Gratuito, numero limitato di partecipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 03 44 31 32 64

Portare un abbigliamento adatto al tempo e alla passeggiata.

Espanol :

[Aplazado del 24 de septiembre]

El CPIE des pays de l’Oise, en colaboración con la Agglomération Creil Sud Oise, organiza una salida para explorar sus sentidos en Creil.

Aventureros, salid a descubrir la naturaleza como nunca la habéis vivido.

Utilizando sus herramientas más preciadas, las que lleva consigo a todas partes: los sentidos, se detendrá en los olores y sonidos y sus ojos desvelarán los misterios de la naturaleza. Tómese su tiempo, toque, disfrute: este momento compartido le reserva muchas sorpresas…

Punto de encuentro: de 10.00 a 12.00 h en Creil (el punto de encuentro exacto se le comunicará tras la inscripción)

Gratuito, número limitado de participantes. Imprescindible reservar en el 03 44 31 32 64

Llevar ropa adecuada para el tiempo y el recorrido.

L’événement Sortie nature | Sortie sensorielle Creil a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Creil Sud Oise