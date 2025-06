Sortie nature sortie vélo pédagogique Celles-sur-Belle 9 juillet 2025 14:00

Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Mercredi 9 juillet à 14h à Celles-sur-Belle (détails fournis lors de l'inscription)

Sortie vélo sur un circuit au plus près des cours d'eau de notre territoire. Au programme lecture de paysage, observation des cours d'eau et de leurs profils, observation de la faune et de la flore visibles sur le trajet.

Prendre une gourde et prévoir une tenue adaptée à la météo. Pensez à réserver.

contact APIEEE, Bérengère D., animations@apieee.org, 05 49 08 87 62 .

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 08 87 62 animation@apieee.org

