Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer
Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer dimanche 9 novembre 2025.
Sortie nature Suivi de la migration
14 Rue Major Frost La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 08:00:00
fin : 2025-11-09 11:30:00
Date(s) :
2025-11-09
Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration des oiseaux et vous initier à leur reconnaissance ! Que vous soyez néophyte ou ornitho confirmé, vous êtes les bienvenus !
Attention : point d’observation statique, pensez à vous équiper chaudement et pour la pluie si besoin !
Attention : Prévoir 20 minutes de marche entre le parking (La Poterie Cap d’Antifer) et la zone d’observation (blockhaus 400 m avant la phare).
Inscription via Richard.grege@wanadoo.fr pour inscription .
14 Rue Major Frost La Poterie-Cap-d’Antifer 76280 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 62 85 67
English : Sortie nature Suivi de la migration
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie