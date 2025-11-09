Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer

Sortie nature Suivi de la migration La Poterie-Cap-d’Antifer dimanche 9 novembre 2025.

Sortie nature Suivi de la migration

14 Rue Major Frost La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

Début : 2025-11-09 08:00:00

fin : 2025-11-09 11:30:00

2025-11-09

Venez découvrir le fabuleux spectacle de la migration des oiseaux et vous initier à leur reconnaissance ! Que vous soyez néophyte ou ornitho confirmé, vous êtes les bienvenus !

Attention : point d’observation statique, pensez à vous équiper chaudement et pour la pluie si besoin !

Attention : Prévoir 20 minutes de marche entre le parking (La Poterie Cap d’Antifer) et la zone d’observation (blockhaus 400 m avant la phare).

Inscription via Richard.grege@wanadoo.fr pour inscription .

+33 7 71 62 85 67

