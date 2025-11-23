Sortie nature Sur la route des migrateurs Site de l’Etoile Hillion
Sortie nature Sur la route des migrateurs
Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion Côtes-d’Armor
La Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc accueille chaque hiver environ 35 000 oiseaux migrateurs. Cette sortie nature est l’occasion d’aller à leur rencontre pour mieux les connaître et reconnaître, ainsi que mieux comprendre l’utilité des espaces naturels protégés. Des longues-vues et jumelles vous seront prêtées pendant la sortie.
Sur réservation. .
Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 27 98
