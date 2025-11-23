Sortie nature Sur la route des migrateurs Site de l’Etoile Hillion

Sortie nature Sur la route des migrateurs

Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Date(s) :

2025-11-23 2025-12-07

La Réserve Naturelle de la Baie de Saint-Brieuc accueille chaque hiver environ 35 000 oiseaux migrateurs. Cette sortie nature est l’occasion d’aller à leur rencontre pour mieux les connaître et reconnaître, ainsi que mieux comprendre l’utilité des espaces naturels protégés. Des longues-vues et jumelles vous seront prêtées pendant la sortie.

Sur réservation. .

Site de l’Etoile Maison de la Baie Hillion 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 27 98

