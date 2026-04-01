Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage Route des Brocs La Celle-sur-Loire
Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage Route des Brocs La Celle-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
La Celle-sur-Loire
Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage
Route des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Partez à la découverte de la vie secrète des animaux à travers les traces et indices qu’ils laissent derrière eux. Empreintes, plumes, poils, restes de repas ou passages discrets… Lors de cette animation nature, petits et grands apprendront à observer, reconnaître et interpréter ces signes pour mieux comprendre les habitudes des animaux sauvages.
Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et des vêtements adaptés à la météo. Animation sur inscription. .
Route des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 95 37 69 animation@cen-bourgogne.fr
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English : Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage
L’événement Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire