Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage Route des Brocs La Celle-sur-Loire

La Celle-sur-Loire

Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage

Route des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Partez à la découverte de la vie secrète des animaux à travers les traces et indices qu’ils laissent derrière eux. Empreintes, plumes, poils, restes de repas ou passages discrets… Lors de cette animation nature, petits et grands apprendront à observer, reconnaître et interpréter ces signes pour mieux comprendre les habitudes des animaux sauvages.

Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et des vêtements adaptés à la météo. Animation sur inscription. .

Route des Brocs Les Brocs La Celle-sur-Loire 58440 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 95 37 69 animation@cen-bourgogne.fr

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English : Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage

L’événement Sortie nature Sur les traces de la faune sauvage La Celle-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Bourgogne Coeur de Loire