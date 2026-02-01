SORTIE NATURE SUR LES TRACES DES ANIMAUX Les Angles
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27 12:00:00
Sortie nature de deux heures avec Benjamin Joffre, Départ devant l’Office de Tourisme
Comment reconnaître les traces d’animaux sauvages dans la neige. Cerfs, biches, chevreuils, renard et lièvre, Benjamin Joffre nous aide à décrypter ces traces.
Avenue de l’Aude Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Two-hour nature outing with Benjamin Joffre, Departure in front of the Tourist Office
How to recognize wild animal tracks in the snow. Deer, hinds, roe deer, foxes and hares, Benjamin Joffre helps us decipher these tracks.
