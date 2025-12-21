Sortie Nature Sur les traces du castor et de la loutre

RDV au Moulin du Chambon en amont du pont de Chadron Solignac-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une sortie de 2 à 3h autour du moulin du Chambon en bord de Loire pour rechercher des indices de présence et découvrir les modes de vie de ces deux espèces emblématiques.

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RDV au Moulin du Chambon en amont du pont de Chadron Solignac-sur-Loire 43370 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 57 88 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

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English :

A 2 to 3-hour outing around the Moulin du Chambon on the banks of the Loire to look for signs of presence and discover the lifestyles of these two emblematic species.

L’événement Sortie Nature Sur les traces du castor et de la loutre Solignac-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay