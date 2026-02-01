Sortie nature sur les traces du chevreuil au Palacret

Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Sortie nature pour partir à la découverte du chevreuil et des traces qu’il laisse dans son environnement. La saison de l’hiver est la plus propice pour apercevoir le chevreuil dans la nature ainsi que pour découvrir les traces et indices qu’il laisse. Partons à sa recherche lors d’une sortie d’observation sur le site du Palacret. Prévoir des bottes. Animation assurée par War Dro an Natur. À partir de 6 ans. .

Palacret Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sortie nature sur les traces du chevreuil au Palacret Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol