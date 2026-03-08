Sortie nature Sur les traces et empreintes d’animaux Lac de l’Y Orthez

Sortie nature Sur les traces et empreintes d’animaux

Lac de l’Y Avenue du Corps Franc Pommiès Orthez Pyrénées-Atlantiques

Découvrir les traces et empreintes d’animaux des lacs et forêts.

Au programme observation à la longue-vue et aux jumelles des oiseaux du lac, recherche d’indices de présence des animaux et création d’empreintes dans la boue. .

English : Sortie nature Sur les traces et empreintes d’animaux

