Sortie nature Taille et greffage Cerizay

Sortie nature Taille et greffage

Sortie nature Taille et greffage Cerizay samedi 28 mars 2026.

Sortie nature Taille et greffage

Rue de la Gondronnière Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Animation par des bénévoles des Croqueurs: taille et greffage.   .

Rue de la Gondronnière Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 82 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Taille et greffage

L’événement Sortie nature Taille et greffage Cerizay a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Bocage Bressuirais