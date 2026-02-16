Sortie nature Taille et greffage Cerizay
Sortie nature Taille et greffage Cerizay samedi 28 mars 2026.
Sortie nature Taille et greffage
Rue de la Gondronnière Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Animation par des bénévoles des Croqueurs: taille et greffage. .
Rue de la Gondronnière Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 23 82 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Taille et greffage
L’événement Sortie nature Taille et greffage Cerizay a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Bocage Bressuirais