Sortie Nature Parc des Étangs d’Or Tailly

Sortie Nature

Parc des Étangs d’Or D18 Tailly Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 09:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

2025-12-13

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) et la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud organisent une sortie aux Étangs d’Or pour découvrir les oiseaux hivernants sur le parc.

Accompagné d’un expert LPO, vous pourrez notamment y observer les canards et ardéidés présents, et pourquoi pas le plus rare d’entre eux le butoir étoilé. Prévoyez des vêtements chauds pour cette animation de 2h. Des jumelles et longues-vues seront fournies.

Rendez-vous le samedi 13 décembre à 9h30 sur le parking des Étangs d’Or. L’animation est gratuite et ouverte à tous, sur réservation au 03 80 56 27 02 ou à cote-dor@lpo.fr .

Parc des Étangs d’Or D18 Tailly 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 56 27 02 cote-dor@lpo.fr

